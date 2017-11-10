Порошенко присвоїв почесні звання двом жителям Житомирщини

Президент України Петро Порошенко присвоїв почесні звання 2 жителям Житомирщини. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, "з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва двом жителям Житомирщини Петро Порошенко присвоїв почесні звання". Відповідний указ №355/2017 президент України підписав 8 листопада.

"За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність постановляю присвоїти почесні звання:

«Заслужений артист України» – Зайченку Олександру Сергійовичу - художньому керівникові гурту «Кредо», м. Житомир;

«Заслужений працівник культури Украіни» – Білявській Олені Домініківні - заступникові директора відділення школи мистецтв міста Новограда-Волинського, Житомирська область",- йдеться в указі.

Нагадаємо, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва в Україні щорічно відзначається 9 листопада разом із Днем української писемності та мови.