Російська пропаганда використовувала трагічну ДТП у Харкові для спекуляцій – Чийгоз

Російські засоби масової інформації використали трагічну ДТП у Харкові для спекуляцій.

Про це розповів звільнений із СІЗО в окупованому Криму заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1".

"Я встиг подивитися про це по російським каналам. На жаль, мотивацією там було не горе, а спекуляція, як взагалі це прийнято в російських ЗМІ", – сказав він.

Чийгоз приніс свої співчуття сім'ям загиблих і постраждалих у результаті ДТП.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня ввечері у центрі Харкова поблизу перехрестя вулиць Сумська та Мечникова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. В результаті Lexus вилетів на тротуар, де збив пішоходів. П'ятеро з них загинули на місці, ще шестеро були травмовані і доставлені в лікарню. 26 жовтня в лікарні померла ще одна з постраждалих. Таким чином, кількість жертв зросла до шести.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд на два місяці взяв під варту 20-річну Олену Зайцеву, яка керувала автомобілем Lexus.