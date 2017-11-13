"Відпускаю це": Макс Барських прокоментував викрадення свого спорткара в Лос-Анджелесі

Український співак Макс Барських, який нещодавно оголосив про паузу у концертній діяльності, прокоментував викрадення свого автомобіля Pontiac Solstice в США.

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Інцидент стався під час міжнародного туру виконавця з шоу "Тумани". Його автомобіль викрали з паркування житлового комплексу у районі West Hollywood, Лос-Анджелесі, де Барських орендує апартаменти.

Момент незаконного заволодіння транспортним засобом співака зафіксувала камера відеоспостереження, зазначає ТСН.

Крадений спорткар Pontiac Solstice, який артист купив в 2015 році, злочинці мали намір продати через інтернет, розмістивши оголошення про продаж на одному з американських сайтів. Однак здійснити задумане їм завадила оперативна реакція поліції штату Каліфорнія.

До інциденту Барських поставився розважливо: "Що б не відбувалося в моєму житті, я відпускаю це. З січня я починаю новий етап, а значить, настав час завести і новий автомобіль".