Складено рейтинг кращих вищих навчальних закладів України

Сьогодні в Києві було презентовано рейтинг кращих вищих навчальних закладів України "Компас".

Створення цього рейтингу було ініційовано компанією “Систем Кепітал Менеджмент” при підтримці Фонду Ріната АХМЕТОВА "Розвиток України", Київським міжнародним інститутом соціології при партнерстві журналу "Кореспондент" і газети "Сегодня".

Як повідомила на прес-конференції в УНІАН менеджер з проектів компанії СКМ Наталя КРИВУЛІНА, під час складання рейтингу ВНЗ використовувалися думки представників 953 компаній-роботодавців, експертів-практиків і 1129 випускників вищих навчальних закладів.

За її словами, таким чином вдалося визначити не лише кращі ВНЗ серед 234 існуючих в Україні із ІІІ та ІV рівнями акредитації, але й визначити лідерів у п’яти напрямах: у бізнесі, праві, інформаційних технологіях, інженерно-технічній сфері, архітектурі, будівництві, - а також по чотирьох регіонах країни.

В результаті лідерами національного рейтингу стали ВНЗ Києва, Донецька та Харкова.

За визначенням фахівців, перші п’ять місць посіли: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка (1 місце); Національний університет "Києво-Могилянська академія" (2 місце); Донецький національний технічний університет і Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (3 місце); Національний університет "Львівська політехніка" (4 місце); Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" і Київський національний університет будівництва і архітектури (5 місце).

Коментуючи утилітарність складеного рейтингу, Н.КРИВУЛІНА зазначила, що напередодні вступної кампанії абітурієнти та їх батьки "отримали практичний посібник з вибору ВНЗ". Крім того, на її переконання, цей рейтинг дасть можливість ВНЗ "поглянути на себе очами ринку праці, побачити та зрозуміти свої слабкі та сильні сторони".

Водночас вона висловила сподівання, що через майбутню презентацію цього рейтингу за кордоном можна звернути увагу міжнародної спільноти на українські ВНЗ, які зможуть знайти свою нішу на міжнародній арені вищих навчальних закладів. "Думаю, що через кілька років наші вузи будуть конкурувати за студентів не лише між собою, але й і з західними університетами", - сказала Н.КРИВУЛІНА.

Повна версія рейтигу кращіх ВНЗ України буде оприлюднена 22 травня в газеті "Сегодня", журналі "Корреспондент" і 25 травня на офіційному сайті проекту "Компас" www.yourcompass.org.