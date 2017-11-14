Суд продовжив арешт підозрюваному у викраденні та катуванні активістів Євромайдану

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо продовження міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб підозрюваного в організації викрадення та катування активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького, а також вбивстві Вербицького Олександру Волкову.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя Печерського районного суду міста Києва Олексій Соколов.

“Задовільнити. Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному Волкову Олександру на 60 діб”, - оголосив суддя.

Згідно з ухвалою строк її дії — до 12 січня 2018 року.

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Під час судового засідання, сторона обвинувачення наголосила, що на даний час не зникли ризики обрання підозрюваному запобіжного заходу, не пов'язаному з триманням під вартою. Також прокурори підкреслили, що у даному кримінальному провадженні треба провести низку слідчих дій, провести допит причетних до цього злочину осіб. Також вони повідомляли, що підозрюваний не бере участь у слідчих діях, а тому, на їхню думку, він затягує процес досудового розслідування.

Разом з тим, адвокати клопотали обрати запобіжний захід підозрюваному, не пов'язаний із триманням під вартою, зокрема у вигляді цілодобового домашнього арешту. Сторона захисту зауважила, у що у матеріалах справи відсутні конкретні докази причетності підзахисного до злочину, а також відсутні мотиви і склад злочину.

Бек про те, що у вересні обрали запобіжний захід.

Довідка УНІАН. У січні 2014 року Луценка (нині народний депутат) і Вербицького невідомі викрали з Олександрівської лікарні та вивезли за межі Києва. Після тортур їх залишили у лісі. Вербицький від отриманих травм помер. Пізніше у лісі знайшли його тіло.

Волков був затриманий влітку поточного року. 22 вересня Печерський райсуд Києва продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 листопада.

9 листопада колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила чинною ухвалу Печерського райсуду про обрання Волкову запобіжного заходу у вигляді тримання.

За даними прокуратури, Волков контактував з безпосереднім керівником (організатором і координатором) викрадення - громадянином Неживим. Під час одного з контактів Волков перебував в офісі Олексія Чеботарьова, якого правоохоронці підозрюють в організації та координації дій «тітушок». Злочин вчинила група осіб, більшість з яких переховується від слідства й суду. У кримінальному провадженні, окрім Волкова, за даними прокуратури, фігурує ще 10 осіб.