Суд скасував виправдувальний вирок колишньому селищному голові Гостомеля, який збирав підлеглих на "Антимайдан"

Суд скасував виправдувальний вирок стосовно колишнього Гостомельського селищного голови, який незаконно збирав підлеглих працівників на «Антимайдан». Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалено рішення щодо призначення нового розгляду в суді першої інстанції. Установлено, що екс-службовець, будучи членом «Партії регіонів», діючи умисно, провів збори та повідомив підлеглих працівників Гостомельської селищної ради та її виконавчого комітету про обов’язкову участь в мітингу, який проходив з 13 по 15 грудня 2013 року в Маріїнському парку на підтримку «Партії регіонів», - написала Сарган.

Також вона написала, що зловмисник особисто контролював явку працівників на мітинг «Антимайдан». Він, достовірно знаючи, що на робочому місці відсутні працівники та бажаючи приховати факт порушення їх трудових прав, шляхом зловживання своїм службовим становищем, власноруч підписав офіційні документи, які передав працівникам бухгалтерії, що нібито всі працівники працювали на місцях 13 грудня 2013 року. Таким чином, екс-службовець спричинив матеріальну шкоду місцевому бюджету.

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За процесуального керівництва прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Колишньому «регіоналу» загрожує покарання у виді обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.