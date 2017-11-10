У Харкові через повідомлення про замінування аеропорту евакуювали 200 людей

У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування аеропорту евакуювали 200 людей. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про замінування харківського аеропорту надійшла до поліції сьогодні, 10 листопада, о 12:00.

За відомостями поліції, за адресою працювала слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції та експерти вибухотехнічного управління харківської поліції.

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Експерти оглянули близько 20 тисяч кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 200 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено.

Вживаються заходи для встановлення особи, яка зробила хибне повідомлення про замінування.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одесі невідомий повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Одеса".