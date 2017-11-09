У київському метро через зупинку роботи станцій утворилася сильна тиснява (фоторепортаж)
19:30, 09 листопада 2017Суспільство
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На переході зі станції "Льва Толстого" на "Палац спорту" утворилася величезна черга з людей.
У київському метро через зупинку роботи станцій утворилася сильна тиснява. На переході зі станції "Льва Толстого" та "Палац спорту" утворилася величезна черга з людей.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері у Києві через повідомлення про мінування закривали станції метро "Хрещатик" і "Палац спорту".
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