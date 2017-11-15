Художник і любитель кокаїну: у мережі вийшов другий тизер фільму "Дедпул 2" (відео)

У мережі з'явився черговий трейлер бойовика «Дедпул 2». Проморолик опублікований на YouTube-каналі Zero Media у середу, 15 листопада.

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Кліп починається як відеоурок малювання, який веде головний персонаж франшизи Уейд Вілсон (Райан Рейнольдс). Під час роботи над картиною він зізнається, що обожнює кокаїн.

Прем'єра бойовика запланована на березень 2018 року. «Дедпул 2» режисера Девіда Литча є сиквелом фільму 2016 року і 12-м фільмом з кіносерії «Люди Ікс».