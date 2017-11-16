Порошенко відзначив "тектонічні перетворення" в українському телерадіопросторі

Президент Петро Порошенко заявляє, що в сучасних складних умовах російської агресії проти України трудові колективи вітчизняних телерадіокомпаній та підприємств зв’язку щоденно забезпечують високий рівень комунікацій та інформування суспільства про події в Україні та світі.

Про це глава держави сказав у вітанні працівникам радіо, телебачення та зв’язку з нагоди їхнього професійного свята, повідомляє прес-служба глави держави.

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«Тектонічні перетворення, які розпочалися в українському телерадіопросторі, вже приносять відчутні позитивні результати: українська мова стає домінуючою в ефірі вітчизняних телерадіокомпаній, а розвиток технологій новітнього зв’язку проголошено одним із пріоритетних напрямів реформ», - зауважив Порошенко.

«Саме на вас у цей непростий період покладається важлива місія захисту та розширення нашого інформаційного простору, де категорії свободи слова, редакційної незалежності, ефективної комунікації і поширення об’єктивної та правдивої інформації незалежно від державних кордонів дають чіткий дороговказ для європейського поступу українського суспільства», - наголосив президент.

Глава держави побажав працівникам радіо, телебачення та зв’язку міцного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя та нових творчих звершень.