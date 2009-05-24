У Росії виявлено другий випадок А (H1N1). Він виявлений у чоловіка в Калузькій області, який нещодавно повернувся з Домініканської республіки. Як заявив головний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко, сьогодні ввечері тести підтвердили діагноз вірусу A (H1N1).

Г.Онищенко розповів, що калужанин повернувся з весільної подорожі, в якій перебував з 7 по 18 травня. Його дружина також узята під медичне спостереження, проте у неї ознак захворювання немає, передає радіостанція "Эхо Москвы".