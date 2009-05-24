У Росії виявлено другий випадок А/H1N1
22:40, 24 травня 2009Суспільство
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Молодята були у весільній подорожі
У Росії виявлено другий випадок А (H1N1). Він виявлений у чоловіка в Калузькій області, який нещодавно повернувся з Домініканської республіки. Як заявив головний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко, сьогодні ввечері тести підтвердили діагноз вірусу A (H1N1).
Г.Онищенко розповів, що калужанин повернувся з весільної подорожі, в якій перебував з 7 по 18 травня. Його дружина також узята під медичне спостереження, проте у неї ознак захворювання немає, передає радіостанція "Эхо Москвы".
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