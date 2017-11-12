Нова "жила" для бойовиків: ватажок "ЛНР" Плотницький вирішив видобувати золото

Ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький заявив, що наступного року планується відкриття шахти з видобутку золота на окупованій території, передає РИА "Новости".

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"Я спробую зробити так, щоб у 2018 році відкрилася наша золота шахта, спробуємо добувати наше золото, яке знаходиться на території республіки", - розповів він в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, "ЛНР" не очікує, що підприємство буде "надприбутковим", але якийсь прибуток воно все-таки буде приносити.