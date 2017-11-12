Нова "жила" для бойовиків: ватажок "ЛНР" Плотницький вирішив видобувати золото
01:46, 12 листопада 2017Русский міръ
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Плотницький має намір зробити так, щоб в наступного року "відкрилася наша золота шахта". При цьому Плотницький не очікує, що підприємство буде "надприбутковим".
Плотницький шукає "золоту жилу" / фото ghall.com.ua
Ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький заявив, що наступного року планується відкриття шахти з видобутку золота на окупованій території, передає РИА "Новости".
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"Я спробую зробити так, щоб у 2018 році відкрилася наша золота шахта, спробуємо добувати наше золото, яке знаходиться на території республіки", - розповів він в ефірі одного з телеканалів.
За його словами, "ЛНР" не очікує, що підприємство буде "надприбутковим", але якийсь прибуток воно все-таки буде приносити.
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