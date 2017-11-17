У Криму окупанти почали зводити рів з парканом на адмінкордоні з Україною

Окупаційна влада в Криму почала споруджувати рів із парканом на адміністративному кордоні з материковою Україною. Про це повідомляє прес-служба управління ФСБ РФ на захопленому росіянами півострові.

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«Спорудження інженерного загородження на російсько-українській ділянці кордону на півночі Криму почалося», - йдеться в повідомленні.

Наприкінці вересня повідомлялося про оголошення конкурсу на поставку й монтаж повнопрофільного загородження довжиною 49,5 км. Висота над землею становитиме 2,1 м, заглиблення в грунт - 0,3 м. Облаштування пов'язано з необхідністю забезпечити «безпеку населення Криму та туристів». Роботи планується завершити навесні 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, у Криму в 35 разів зменшилася кількість молоді, яка навчається українською мовою.