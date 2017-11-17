У Криму в 35 разів зменшилася кількість молоді, яка навчається українською мовою – дипломат

В окупованому Росією Криму в 35 разів зменшилася кількість молодих людей, які отримують навчання українською мовою.

Як повідомляє Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, про це напередодні на 1164-му засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявив глава представництва Ігор Прокопчук.

"Російська окупаційна влада у Криму продовжує викорінювати усі прояви української ідентичності, освіти та культури на півострові. Зокрема, між 2013 та 2017 роками кількість молодих людей, які навчаються українською мовою, різко скоротилася - з майже 13 тисяч до 370 (зменшення в 35 разів), кількість українських шкіл зменшилася з семи до однієї, а класів з 875 - до 28. Українська як мова навчання була усунута з освіти у вищих навчальних закладах", - наголосив Прокопчук.

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Дипломат додав, що ці обмеження суперечать рішенню Міжнародного суду ООН, відповідно до якого РФ повинна "забезпечити доступність освіти українською мовою".

"Це тривожне та подальше погіршення ситуації вимагає адекватної реакції та постійного активного залучення Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин з метою пошуку шляхів дотримання прав кримських татар, українців та інших етнічних груп в окупованому Криму. Ми закликаємо Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин та Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ використати усі засоби, які є в їх розпорядженні, та уважно відстежувати ситуацію, і зокрема щодо виконання рекомендацій, які містяться у звіті місії (БДІПЛ/ОБСЄ) з оцінки стану справ із дотриманням прав людини в Криму (6-18 липня 2015 року)", - наголосив Прокопчук.

Як відомо, у звіті з оцінки стану справ із дотриманням прав людини в Криму (6-18 липня 2015 року) йшлося про те, що "кримські татари та українці, які відкрито підтримують територіальну цілісність України та не підтримують де-факто владні органи, перебувають в особливо вразливому становищі".

Також зазначалося, що "символічні елементи української ідентичності та прояви культурної і релігійної самобутності обмежуються та пригнічуються за допомогою адміністративних та правоохоронних заходів".