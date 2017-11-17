Девід Лінч у Києві: легендарний режисер відкрив представництво по виходу з свідомості (відео)

У Київ приїхав легендарний режисер Девід Лінч. У столиці творець культових картин анонсував відкриття українського представництва всесвітнього благодійного фонду David Lynch Foundation.

Це вже другий візит знаменитості в Україну, перший був - в 2009-му. У Києві 71-річний режисер Лінч проведе ряд зустрічей з журналістами та діячами культури. А ввечері поспілкується з фанатами в неофіційній обстановці на гала-вечері. Щоправда, квитки на нього стартують від 23 тисяч гривень. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на розвиток фонду знаменитого режисера.

Основна діяльність David Lynch Foundation - навчання трансцендентальної медитації. Це проста техніка, що дозволяє на безпосередньому досвіді переживати більш тонкі стани думки аж до виходу за межі думки. Сам Лінч використовує цю практику вже понад 44 років і впевнений, що про неї повинні дізнатися як можна більше людей в усьому світі. Вже 12 років фонд його імені «несе в маси» основи трансцендентальної медитації, повідомляє "Інформатор".

На сьогодні David Lynch Foundation має представництва в 7 країнах світу. З ним співпрацюють такі знаменитості, як Том Хенкс, Х'ю Джекман, Клінт Іствуд, Кеті Перрі, а також відомі бізнесмени, політики і світила науки. Долучитися до методики тепер зможуть і українці.

«Я практикую її двічі на день. Це дало мені вільний доступ до необмежених запасів енергії креативності і щастя, які знаходяться всередині мене. Цей рівень життя іноді називають «чистою свідомістю» і він є скарбницею, яка є всередині кожного з нас. Але я не знав, наскільки сильною і глибокою може бути ця техніка, поки особисто не побачив, як її практикують маленькі діти в школах з бідних районів, ветерани, які страждають від посттравматичного розладу і стресу, а також жінки і дівчата, які стали жертвами жахливого насильства. Одним словом, трансцендентальна медитація змінює життя назавжди», - відзначає Девід Лінч.

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Після офіційної частини на питання журналістів виділили всього 10 хвилин. Практично всі вони зводилися до політичної ситуації в нашій країні. Присутні цікавилися, чи зможе така техніка медитації допомогти в реабілітації бійців АТО і переселенців. На думку творця фонду, така практика безумовно зможе поліпшити їхній психічний стан, захистити від наркотиків і алкогольної залежності. Адже медитуючи всього 20 хвилин в день, можна позбавитися від стресів, негативу і зробити світ навколо себе кращим і добрішим.

Фанати таланту режисера також подарували на згадку про Україну фотографію будинку, в якому жив відомий письменник Микола Гоголь. Так як з улюблених творів Лінча в російській літературі — «Ніс» Гоголя.