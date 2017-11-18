У Криму окупанти затримали адвокатів "кримських диверсантів" Панова і Захтея - ЗМІ

В окупованому Росією Криму затримали адвокатів Ольгу Помозову і Оксану Акуленко, які були призначені в якості "державних" захисників підозрюваним у "справі українських диверсантів" українцям Євгену Панову і Андрію Захтею.

Читайте такожСудилище над "кримськими диверсантами": окупанти продовжили арешт українцям Панову і Захтею

Як повідомляє "Радіо Свобода", затримання відбулося в п'ятницю, 17 листопада.

Згідно інформації, Помозову затримали за підозрою в передачі хабара.

За версією слідства, вона передала російським силовикам мільйон рублів (близько 440 тисяч гривень - ред.) від своїх підзахисних. Зараз Помозова знаходиться в Сімферопольському СІЗО.

Крім того, також затримали адвоката Оксану Акуленко, "державного" захисника Андрія Захтея, яка перебуває під підпискою про невиїзд і щодо якої тривають слідчі дії.

Зараз інформації від Оксани Акуленко та Ольги Помозової або їх представників немає.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня 2016 у ФСБ РФ заявили, що запобігли скоєнню "терактів" в окупованому Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію "українська агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів".

Як стверджували в російській спецслужбі, одним з організаторів нібито планованих терактів є Панов, а за нібито сприяння у підготовці терактів було затримано Захтея.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і назвали їх "провокацією" російських спецслужб.

У Кримській правозахисній групі заявили, що громадяни України, затримані в Криму з серпня по листопад 2016 року за провадженням так званих "українських диверсантів" (Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володимир Присіч, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Володимир Дудка, Гліб Шаблій, Олексій Стогній) позбавлені волі за політичними мотивами з порушенням фундаментальних прав і свобод, і є політичними в'язнями.