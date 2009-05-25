Міліція вже знає замовників замаху на проректора авіаційного університету

Київська міліція встановила осіб, які замовляли замахи на першого проректора Національного авіаційного університету Максима ЛУЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС України к місті Києві Віталій ЯРЕМА.

«Встановлено осіб, які замовили замах на нього», - сказав він.

При цьому він нагадав, що під час другого замаху на науковця кілера було затримано.

Говорячи про розслідування справи, В.ЯРЕМА запевнив, що «складнощів особливих немає, найближчим часом справу буде направлено до суду».

Як повідомляв УНІАН, на М.ЛУЦЬКОГО було скоєно озброєні напади 5 лютого цього року та 1 квітня. Його автомобіль обстрілювали. Під час останнього нападу кілера було затримано.

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