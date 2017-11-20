Втратила чоловіка і сестру: постраждала у жахливій ДТП у Харкові записала перше звернення з реанімації

Оксана Євтєєва (Берченко), яка втратила чоловіка і сестру в результаті ДТП в Харкові, зробила перше телефонне звернення з реанімації. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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"Я хочу звернутися до кожної людини, хто має відношення до цієї справи. Якщо ви очевидець - дайте свідчення в суді. Якщо слідчий, суддя, конвоїр, прокурор - прошу вас розглянути цю справу за всією суворістю закону. Коли вам будуть пропонувати гроші, не беріть їх, не ставайте учасниками безкарних убивств", - зазначила вона.

Варто зазначити, що у Євтєєвої зламаний таз, травма черепа і сильно знівечене обличчя. Попереду - пластика, перші кроки.

Як повідомляв УНІАН, кривава аварія зламала життя цілої сім'ї. Так, на місці ДТП загинув чоловік Олександр Євтєєв, а його дружина Оксана Берченко (Євтєєва) і її сестра Діана Берченко у важкому стані потрапили в лікарню. 26 жовтня остання померла.