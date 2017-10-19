Зламане життя ще однієї родини: у ДТП в Харкові загинули матір і донька (фото)

Внаслідок дорожно-транспортної пригоди в центрі Харкова, коли Lexus врізався у натовп людей, загинули матір і донька.

"Сокіл Алла Вікторівна, 46 років, жила в Солоницівці; Сокіл Анастасія Олексіївна, 19 років, жила в Солоницівці", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Загиблих матір та доньку поховають у суботу, 21 жовтня, розповіли ТСН друзі загиблих.

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Нагадаємо, унаслідок смертельної ДТП у центрі Харкова постраждала ціла родина. Чоловік Олександр Євтєєв загинув, його дружина Оксана та її сестра Діана наразі перебувають у лікарні в тяжкому стані.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської і скоїв наїзд на пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані та доставлені до лікарні.

20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці. В її крові експертиза не виявила алкогольних і наркотичних засобів.

Прокуратура вимагатиме тримання її під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.