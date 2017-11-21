СБУ поверне до Росії прокремлівського пропагандиста Петрашевича

Служба безпеки України прийняла рішення про примусове повернення до Росії чергового прокремлівського пропагандиста Ігоря Петрашевича.

Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

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"Співробітники Служби встановили, що громадянин РФ працював в Україні на російські ЗМІ, зокрема «Федеральное агентство новостей», rusvesna.su, riafan.ru. На замовлення редакцій росіянин готував упереджені матеріали про ситуацію в нашій державі, які активно тиражувалися у ЗМІ країни-агресора. Пропагандист у своїх інформаціях свідомо й безпідставно підривав авторитет органів державної влади в Україні, спотворював історичні факти становлення і розвитку українського народу та дискредитував Україну на міжнародній арені", - зазначила вона.

Гітлянська підкреслила, що у рамках протидії гібридній війні держави-агресора в інформаційній сфері та локалізації потенційних загроз, а також у зв’язку з тим, що діяльність росіянина суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України, її суверенітету, територіальної цілісності і конституційного ладу, 21 листопада Петрашевича буде примусово повернуто на територію РФ із забороною в’їзду до України терміном на три роки.