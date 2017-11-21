СБУ затримала організатора проплачених з РФ мітингів проти "бурштинової мафії"

Служба безпеки України взяла під варту мешканця Львівської області, якого підозрюють в організації замовних "мітингів" у Львівській, Рівненській та Київській областях за російські гроші. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці задокументували, що зловмисник отримував від російських спецслужб вказівки та спеціально розроблені інструкції щодо проведення псевдопротестних акцій. Досудовим слідством здобуто докази, що фейкові акції фінансувалися російськими кураторами. На проведення однієї «акції» виділялося від чотирьох до десяти тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

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Як розповіли в СБУ, організатор збирав групи з малозабезпечених категорій громадян, контролював виготовлення та розповсюдження агіток із закликами виходити на мітинги, які підбурювали населення до масових безпорядків.

"На Рівненщині, зокрема, кремлівськими пропагандистами був розроблений сценарій штучних протестів для "боротьби з бурштиновою мафією" з акцентом начебто на неконтрольованість владою видобутку сонячного каменю. У разі ігнорування вимог "мітингувальників", вони, за сценарієм, мали вимагати повну автономію регіону", - зазначили СБУ.

Повідомляється, що СБУ затримала "мітингувальника" у Луцьку та вилучила у нього засоби зв'язку з інструкціями від "кураторів".

Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила спробу російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в Рівному під гаслом боротьби з «бурштиновою мафією».