На Рівненщині між копачами бурштину і поліцією сталася сутичка, є поранені

У суботу, 17 червня,на Рівненщині поліцейські виявили факт незаконного видобутку бурштину та вилучили дві мотопомпи у копачів, останні вчинили опір, внаслідок чого правоохоронці отримали тілесні ушкодження та пошкоджено два службові автомобілі. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

"Аби завадити документуванню злочину та вилученню мотопом, понад сотня невідомих осіб спиляли дерева, які перекрили рух десятьом правоохоронцям. Під час сутички постраждали 29-ти, 40-ка та 28-річні поліцейські спезпідрозділу Черкаської області. Правоохоронців з тілесними ушкодженнями у виді численних забоїв, ссаден та травм голови госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що копачі бурштину мали при собі зброю, оскільки з натовпу неодноразово лунали звуки, схожі на постріли. Аби припинити правопорушення поліцейські здійснили попереджувальні постріли у повітря.

Крім того, близько 8.00 до Рокитнівської районної лікарні звернулися 22-річний житель села Вежиця та 28-річний мешканець Старого Села з вогнепальними пораненнями ніг дробом. Зі слів потепілих, вони отримали поранення під час конфлікту з правоохоронцями.

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Поліцейські розпочали досудові розслідування а фактами опору працівникові правоохоронного органу, погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу, за умисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу та за порушення правил охорони або використання надр.

"Слідчі з'ясовують усі обставини події. Також встановлюються обставини стрілянини, оскільки на озброєнні у поліції немає зброї чи спецзасобів, які споряджаються патронами із вмістом дробу. Триває слідство", - додали у відомстві.