Євросоюз висунув умову інвестування в українські газосховища

Євросоюз замість будівництва власної інфраструктури нових газових резервуарів може інвестувати в газосховища в Україні за умови розділення українських компаній на ті, що займаються зберіганням газу, і ті, що забезпечують його постачання.

Як повідомляє РІА "Новости",про це заявив представник Єврокомісії з питань енергетики Жан Арнольд ВІНУА.

«Все залежить від українців, яким слід забезпечити належні умови для того, щоб газова система функціонувала відповідно до правил транспарентности ЄС і за чіткого розділення функцій постачань і зберігання», - сказав Ж.ВІНУА.