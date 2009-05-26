Позашляховик BMW-X5, за документами, був переобладнаний з легковика

Працівники Кіровоградської митниці попередили спробу провезти через територію області сучасний позашляховик «BMW-X5», який, як було вказано в супровідних документах, був переобладнаний з легкового авто марки «BMW-520» 1982 року випуску.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Кіровоградської митниці.

Колишній громадянин Молдови перевозив автомобіль у пільговому режимі в зв’язку з переселенням на постійне проживання до України. Митники встановили, що переобладнання цього транспортного засобу неможливе. До того ж перевірка показала, що насправді автомобіль 2007 року випуску, а не 2006, як запевняв його власник. Даний факт підтвердив спеціаліст, який визначив, що «BMW-Х5» був зібраний в умовах заводу-виробника та переобладнанню не підлягав.

Як відзначають у прес-службі митниці, дії чоловіка пояснити важко, адже оформлення транспортного засобу здійснювалося у пільговому режимі.

Наразі автомобіль вилучено. Проводяться відповідні процесуальні дії.