На полі Полтавської битви планують створити Центр туризму

Влада Полтави домовилася з членами російської делегації на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом в Україні Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ про створення до 2020 року Центру туризму на полі Полтавської битви.

Про це журналістам сказав мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

«Результат зустрічі - ми домовилися, що 27 червня 2009 року наша спільна робота і співпраця не закінчується, ми втілюємо цілу Концепцію підготовки поля як центру туризму для людей різних країн. Поетапно реставруватимемо всі редути та інші пам`ятники», - сказав мер.

За його словами, протягом наступних 10 років російська та українська сторони здійснюватимуть поетапну реставрацію редутів, інших пам`ятників і повну рекультивацію поля Полтавської битви для створення цілісного комплексу з історичними експозиціями.

«До 300-річчя Полтавської битви, яке відзначається 27 червня, владі вдалося тільки зробити програму-мінімум робіт з реставрації пам`ятників, збудованих на честь Полтавської битви», - заявив мер.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 травня, відвідуючи Полтаву, посол В.ЧЕРНОМИРДІН побував на могилі російських воїнів, біля музею Івана Павловського, оглянув арку примирення, де закінчуються будівельні роботи, та оглянув відновлений Редут.

27 червня 2009 року в Полтаві відзначатимуть 300-річчя Полтавської битви.