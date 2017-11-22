60% українців підтримують ідею введення миротворців ООН на Донбас – опитування

В Україні 60% населення підтримує ідею розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник аналітичного відділу Центру "Соціс" Олександр Чашковський, презентуючи на прес-конференції в Києві результати загальнонаціонального соціологічного дослідження чотирьох компаній: Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, Київський міжнародний інститут соціології, соціологічна група «Рейтинг», Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова.

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«В цілому близько 60% населення України підтримують ідею розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі (31,9% повністю підтримують ідею введення миротворців на Донбас, 28,1% – скоріше підтримують, ніж не підтримують), тому що вважають, що це, можливо, один із шляхів мирного врегулювання цього конфлікту у вигляді сторонньої сили», - заявив він.

У свою чергу не підтримують введення миротворців на Донбасі близько 25% опитаних та ще 15% респондентів не змогли визначитись із позицією щодо цього питання.

Крім того, згідно з результатами соціологічного дослідження, 49,5% респондентів переконані, що після завершення війни стосунки з Росією слід підтримувати на мінімально необхідному рівні, 21,8% висловлюються за те, що не підтримувати з Росією жодних стосунків.

***Загальнонаціональне соціологічне дослідження було проведено з 28 жовтня по 14 листопада 2017 року спільними зусиллями чотирьох соціологічних компаній: Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, Київський міжнародний інститут соціології, соціологічна група «Рейтинг», Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова за підтримки всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України».

Дослідження було проведено методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Вибірка становила 20 тис. респондентів в усіх областях України (без врахування АР Крим та міста Севастополя, а також окупованих районів Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка вибірки: не більше 0,7% при показниках близьких до 50% та не більше 0,4% при показниках близьких до 10%.