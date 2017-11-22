Більшість українців підтримують дипломатичний шлях вирішення конфлікту на Донбасі – опитування

Майже 60% українці вважають, що конфлікт на Донбасі треба вирішувати політико-дипломатичним шляхом, 12% виступають за повернення територій силою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник аналітичного відділу Центру "Соціс" Олександр Чашковський, презентуючи на прес-конференції в Києві результати загальнонаціонального соціологічного дослідження чотирьох компаній: Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, Київський міжнародний інститут соціології, соціологічна група «Рейтинг», Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова.

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За його словами, 59,2% відсотка опитаних вважають, що вирішити проблему конфлікту на сході необхідно шляхом повернення тимчасово окупованих територій полiтико-дипломатичним шляхом.

«Тобто не воювати, не приймати якихось кардинальних рішень», - заявив Чашковський.

«Звичайно є частина людей, яка вважає, що потрібно здійснювати військовий виступ і повертати ці території до складу України силою, тобто воювати. Таких людей 12,1%. 10% вважають, що потрібно ізолювати ці території та близько 9% вважають, що потрібно взагалі залишити будь-які спроби щось робити з окупованим Донбасом, тому що вважають, що Україні буде краще без цих територій та близько 8% вагалися з відповіддю на це питання та не змогли дати відповідь», - зауважив він.

***Загальнонаціональне соціологічне дослідження було проведено з 28 жовтня по 14 листопада 2017 року спільними зусиллями чотирьох соціологічних компаній: Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, Київський міжнародний інститут соціології, соціологічна група «Рейтинг», Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова за підтримки всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України».

Дослідження було проведено методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Вибірка становила 20 тис. респондентів в усіх областях України (без врахування АР Крим та окупованих районів Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка вибірки: не більше 0,7% при показниках близьких до 50% та не більше 0,4% при показниках близьких до 10%.