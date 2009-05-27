Держкомстат розповів про збільшення зарплати

Середня заробітна плата в Україні у квітні збільшилась на 27 грн., порівняно з березнем, і становить 1845 грн.

Про це сказано в повідомленні Державного комітету статистики, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, найнижчий рівень середньої заробітної плати у квітні був зафіксований у Тернопільській обл. – 1339 грн. (+26 грн. порівняно з березнем), Волинській обл. – 1348 грн. (-3 грн.) і Чернігівській обл. – 1385 грн. (-55 грн.).

Найвищий рівень середньої заробітної плати Держкомстат зафіксував у місті Києві – 3147 грн. (+46 грн.), Донецькій обл. – 2013 грн. (-22 грн.) і в Дніпропетровській обл. – 1925 грн. (+101 грн.).