Прокуратура кваліфікувала смерть ветерана кримськотатарського руху як вбивство

Прокуратура Автономної Республіки Крим сьогодні відкрила кримінальне провадження за фактом смерті ветерана кримськотатарського руху Веджіє Кашки. Як повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook, відомості до ЄРДР внесено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«Представники незаконно створених органів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, за попередньою змовою групою осіб, із погрозою застосування зброї, намагались незаконно позбавити волі відому кримськотатарську активістку Веджіє Кашку, в результаті чого їй стало зле. Після того, як карета швидкої допомоги забрала потерпілу, остання померла, не доїхавши до лікарні», - нагадала Сарган.

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Також вона зазначила, що сьогодні представники незаконно діючих на території АР Крим органів, зокрема, ФСБ, у присутності спецпідрозділів (з нашивками на форменому одязі ОМОН та СОБР) вчергове провели ряд обшуків та затримали із застосуванням наручників кримськотатарських активістів, зокрема, Бекіра Дегерменджі, Куртсеїта Абдуллаєва, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Кязіма Аметова.

«За цими фактами прокуратура Автономної Республіки Крим до ЄРДР внесла відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 162 КК України», - повідомила Сарган.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 листопада, після затримань кримських татар у центрі Сімферополя російськими силовиками на 83-му році життя від пережитого стресу померла ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка.