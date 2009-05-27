Путін і Тимошенко обговорили співпрацю в енергетиці

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН провів сьогодні телефонну розмову з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляють РІА «Новости» з посиланням на прес-службу російського уряду.

Під час розмови обговорювалась торговельно-економічна взаємодія Росії й України, зокрема питання співпраці у сфері енергетики, відзначає прес-служба.

Агентство нагадує, що керівник "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявив 25 травня, що оцінює ситуацію з оплатою Україною поставок газу з РФ у травні як дуже важку. Він відзначив, що якщо відбудеться збій з оплатою поставок, у "Газпрому" є всі підстави перейти на 100% передоплату.

Сьогодні в.о.міністра фінансів України Ігор Уманський запевнив журналістів, що "Нафтогаз України" розрахується за імпортований в травні газ в повному обсязі. "За травень 2009 р. "Нефтогаз" розрахується в повному обсязі. Сумнівів в цьому немає", - цитує його РосБізнесКонсалтинг.