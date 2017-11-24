Завтра у Житомирі біля пам’ятника "Сумуючий янгол" вшанують жертв голодоморів - ОДА

Завтра у Житомирі біля пам'ятника " Сумуючий янгол" вшанують жертв голодоморів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 25 листопада, у День пам’яті жертв голодоморів, у Житомирі пройде мітинг-реквієм.

Він розпочнеться біля пам’ятного знака «Сумуючий янгол» на Путятинському майдані о 15.30.

«Запрошуємо громадськість та всіх небайдужих долучитися та вшанувати тих, хто загинув під час трагедії. Під час вшанування відбудуться молебень та покладання лампадок до пам’ятного знака», - йдеться у повідомленні облдержадміністрації.

Також у день жалоби по Житомиру та Житомирській області будуть приспущені державні прапори, а розважальні заходи - обмежені.

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«Окрім цього, у суботу, 25 листопада, о 16.00 годині оголошується загальноукраїнська хвилина мовчання та акція «Засвіти свічку» на вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу – голодоморів 1932-1933 років, 1921-1922 та 1946-1947 років. Закликаємо усіх жителів Житомирщини із настанням темряви запалити і поставити свічку на підвіконня так, щоб її було видно з вулиці – на знак скорботи і пам’яті про мільйони загублених життів наших співвітчизників», - зазначють в ОДА.

Нагадаємо, що кожен рік у четверту суботу листопада Україна традиційно вшановує жертв голодоморів.