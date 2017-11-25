Суд заарештував екс-главу одеського "Правого сектора" Стерненка на два місяці

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів для колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, який підозрюється в організації заворушень 18 листопада у Міському саду. Про це повідомила "Думська".

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При цьому суд встановив для Стерненко можливість вийти під заставу в розмірі 608 тис. грн. Захист має намір оскаржити рішення суду.

Сам Стерненко попросив у Facebook допомогти йому зібрати гроші на заставу.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов ініціював перевірку законності рішень міськради щодо забудови Літнього театру в Міському саду Одеси. Він відзначив неприпустимість забудови територій, що мають історичну цінність для регіону.

Довідка: Міський сад був розбитий Феліксом де Рібасом на початку XIX століття, однак не був відкритий для широкої громадськості. У 1837 році була здійснена перша реконструкція та благоустрій саду. У 1920-і в його північній частині був створений Літній театр Одеської філармонії.