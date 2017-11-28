Донька терориста Корнета розповіла журналістам про свою родину (відео)

Донька так званого «міністра внутрішніх справ «ЛНР» Ігоря Корнета змінила номера телефонів та не ходить до університету.

Про це йдеться в сюжеті програми «Гроші» на телеканалі 1+1.

За словами Марії Корнет, яка живе у Харкові та навчається на прокурора у національному університеті імені Ярослава Мудрого, вона не підтримує стосунки із батьком.

Читайте також"За батька не відповідає": Тука зробив несподівану заяву щодо дочки Корнета

Після того, як журналісти виявили доньку луганського заколотника у Харкові, Марина змінила ім’я в соцмережах на Саша Погорєлова. За чутками, вона орендує квартиру в центрі Харкова за 20 тисяч гривень та дарує залицяльникам коштовні подарунки.

Вона відмовляється визнавати, що є донькою так званого «міністра внутрішніх справ «ЛНР». При цьому підтверджує, що її звуть Марина Ігорівна Корнет і родом вона з Луганська. Дівчина заявила журналістам, що її батьки розлучені і вона не підтримує стосунків зі своїм батьком.

На питання, чи підтримує донька терориста «ЛНР» цю «республіку», вона відповіла: «У мене там сім’я і їзджу додому до мами та бабусі».

При цьому одна з бабусь дівчини мешкає в Чугуєві Харківської області. Інша донька терориста Ксенія живе в Самарі та навчається в елітній російській школі.

Як зазначають журналісти, всі члени родини Корнета наразі далеко від батька. «Він заздалегідь відправив всіх своїх близьких родичів подалі від «квітучого» Луганську, який зараз контролює», – йдеться в сюжеті.

Зараз у Ігоря Корнета інша дружина Наталя, від якої у нього двоє дітей: Ксенія та Кирило.