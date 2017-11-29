Тротуар усипаний квітами: на місці кривавої аварії у Харкові зібралися десятки людей (фото)

На сороковий день після страшної ДТП на вул. Сумській у Харкові відслужили панахиду за загиблими.

Прямо на тротуарі, де сталася трагедія, провели молебень, передає місцеве видання ГородХ.

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Вшанувати пам'ять жертв кривавої ДТП прийшли кілька десятків харків'ян – люди несли квіти і запалювали на місці трагедії свічки.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня позашляховик "Лексус", за кермом якого перебувала Олена Зайцева, вилетів на тротуар і на смерть збив п'ятьох пішоходів. Ще одна дівчина через тиждень померла у реанімації.

Обидва учасники аварії – водій "Лексуса" Олена Зайцева і Геннадій Дронов, який був за кермом "Туарега", зараз перебувають у СІЗО.