Адвокат Зайцевої про криваву ДТП у Харкові: правила порушили обидва водії

Адвокат Олени Зайцевої Юлія Козир заявила, що експертиза, проведена у справі харківської ДТП, показала, що правила дорожнього руху порушили обоє учасників аварії – і Зайцева, й водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов.

"Була проведена експертиза у справі, яка визначила, що правила дорожнього руху порушили обидва водії", - сказала вона у коментарі "Українській правді".

Тому обрання міри запобіжного заходу для Дронова у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави адвокат назвала "адекватним і справедливим рішенням".

Козир додала, що підозрювана у скоєнні смертельної ДТП Зайцева продовжує перебувати у СІЗО.

"Вона у СІЗО, міра запобіжного заходу – утримання під вартою без можливості внесення застави – обрана до 16 грудня. Ми постійно бачимося, готуємося до слідчих дій, які постійно відбуваються", - сказала Козир.

За словами адвоката, Зайцева брала участь у "двох чи трьох допитах" та у слідчому експерименті за участю обох учасників ДТП.

Крім того, у справі призначили ще одну експертизу для виявлення опіатів у сечі Зайцевої на момент ДТП.

"Назначена хімічна експертиза, але результатів немає ще. Були використані ті ж самі зразки, які брали у той же день. Коли вони будуть, це тільки слідчий знає", - сказала Козир.

Адвокат прогнозує, що слідчі дії завершаться до кінця року.

"На мою суб’єктивну думку, до кінця грудня мають бути закінчені слідчі дії, бо дуже швидко все відбувається. Дуже швидко відбуваються всі експертизи, просто миттєво фактично все відбувається", - сказала Козир.

На запитання, чи клопотатиме захист про зміну запобіжного заходу після спливання терміну попереднього запобіжного заходу у вигляді арешту, адвокат сказала: "Не можу ще сказати. Немає поки щодо цього остаточної позиції".

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На прохання підвередити інформацію, поширену у ЗМІ, про те, що родина Зайцевої нібито продала квартиру у Харкові і виплатила постраждалим по 50 тисяч гривень, Козир сказала, что не знає, що відбувається з власністю родини її підзахисної, але запевнила, що сім'я Зайцевих допомагає всім постраждалим.

"Купівля-продаж нерухомості чи інших якихось матеріальних цінностей родини – я не цікавлюся цими питаннями, бо це не має жодного стосунку до розслідування. Щодо того, що родина дійсно надає матеріальну допомогу абсолютно всім постраждалим – це правда. Перераховуються кошти на лікування і інші потреби у деякі благодійні фонди, у фонди при лікарнях, де лікувались постраждалі", - сказала адвокат.

Вона наголосила, що родина, попри те, що ще не встановлений винуватець ДТП, робить це з доброї волі, бо "сумує і співчуває".

Нагадаємо, 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.