Сенат Австралії схвалив заяву про Голодомор в Україні

Сенат (верхня палата парламенту Австралії) схвалив заяву про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомила сенатор Катрина Білик.

"Сьогодні моя пропозиція щодо ознаменування початку 85-ї річниці відзначення Голодомору в Україні в 1932-33 роках схвалена Сенатом", - заявила Білик.

Також вона розмістила фотокопію положень схваленої заяви "Річниця насильницького голоду в Україні".

У тексті сказано, що "насильницький голод в Україні спричинений свідомими діями комуністичного уряду Сталіна Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

Також зазначається, що за оцінками до семи мільйонів українців померли від голоду внаслідок політики Сталіна у 1932 та 1933 роках.

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Сенат у заяві "засуджує ці дії, спрямовані на знищення національних, культурних, релігійних та демократичних устремлінь українського народу".

Крім того, сенатори вшанували пам'ять про тих людей, які загинули під час Голодомору.

Разом з тим Сенат визнав важливість збереження пам'яті та винесення уроків з таких "чорних розділів у людській історії", щоб такі злочини проти людяності не могли повторитися.

Нагадаємо, група народних депутатів України зареєструвала проект закону, яким пропонує запровадити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.