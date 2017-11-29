Сенат Австралії схвалив заяву про Голодомор в Україні
За оцінками, до семи мільйонів українців померли від голоду внаслідок політики Сталіна у 1932 та 1933 роках.
Сенат (верхня палата парламенту Австралії) схвалив заяву про Голодомор 1932-1933 років в Україні.
Про це у соціальній мережі Facebook повідомила сенатор Катрина Білик.
"Сьогодні моя пропозиція щодо ознаменування початку 85-ї річниці відзначення Голодомору в Україні в 1932-33 роках схвалена Сенатом", - заявила Білик.
Також вона розмістила фотокопію положень схваленої заяви "Річниця насильницького голоду в Україні".
У тексті сказано, що "насильницький голод в Україні спричинений свідомими діями комуністичного уряду Сталіна Союзу Радянських Соціалістичних Республік".
Також зазначається, що за оцінками до семи мільйонів українців померли від голоду внаслідок політики Сталіна у 1932 та 1933 роках.
Читайте такожПапа Римський у недільній проповіді згадав про Голодомор та запевнив, що молиться за Україну
Сенат у заяві "засуджує ці дії, спрямовані на знищення національних, культурних, релігійних та демократичних устремлінь українського народу".
Крім того, сенатори вшанували пам'ять про тих людей, які загинули під час Голодомору.
Разом з тим Сенат визнав важливість збереження пам'яті та винесення уроків з таких "чорних розділів у людській історії", щоб такі злочини проти людяності не могли повторитися.
Нагадаємо, група народних депутатів України зареєструвала проект закону, яким пропонує запровадити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.