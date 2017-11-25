У Празі вшанували жертв Голодомору в Україні

На центральній Вацлавській площі Праги сьогодні представники української громади та чеські друзі України вшанували загиблих під час Голодомору 1932-33 років.

Читайте такожВ Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 роківНезважаючи на дощ і холодну погоду, на площі близько 100 осіб, які запалили свічки пам’яті та виклали ними слова «Голодомор 1932-33», передає Радіо Свобода.

Виступаючи на жалобному мітингу, посол України у Чехії Євген Перебийніс нагадав про величезні втрати, яких зазнав український народ внаслідок сталінських репресій.

«Штучно створений Голодомор, ціллю якого було знищення українського народу, забрав близько чотирьох мільйонів життів українців. Радянський тоталітарній режим впродовж довгих десятиліть приховував цей свій злочин від усього світу і, на жаль, і сьогоднішня російська влада продовжує заперечувати цей злочин, підтверджений десятками тисяч свідоцтв і документів», – наголосив український посол.

Він нагадав, що Голодомор геноцидом українського народу визнали парламенти десятків країн і висловив сподівання, що наступного року до них долучиться парламент Чехії.

Про свою солідарність з українцями під час вшанування пам’яті жертв Голодомору висловили чеські учасники Празького Майдану, які вже чотири роки разом з українцями виступають на підтримку України у її боротьбі з російською агресією.

Молебень за жертвами Голодомору відправив настоятель греко-католицького храму Святого Климентія у Празі отець Василь Сливоцький. Мітинг супроводжували жалобні пісні, а завершився він виконанням Державного Гімну України.