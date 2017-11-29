Житомирська ОДА залучає громадськість до обговорення проекту програми економічного і соціального розвитку області на наступний рік

Житомирська облдержадміністрація залучає громадськість до обговорення проекту програми економічного і соціального розвитку області на 2018 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ціього відомства, відповідний проект програми вже сформував Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.

За словами заступника директора цього департаменту Віктор Градівського, проект програми створений на основі пропозицій інших структурних підрозділів ОДА, територіальних органів міністерств, центральних органів виконавчої влади, обласних установ та організацій. Програму депутати розглянуть на черговій сесії обласної ради 21 грудня.

З огляду на це облдержадміністарція запросила громадськість області долучитися до розгляду та обговорення вказаного документу.

"Свої пропозиції з обґрунтуванням надсилайте на електронну адресу programa@ukr.net до 7 грудня", - зазначають у відомстві. Детальніше про це можна дізнатися на сайті Житомирської ОДА.