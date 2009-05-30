Луценко: коли бізнес виживає, не треба його утискати нізащо

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО закликає своїх підлеглих зменшити кількість перевірок бізнес-структур без вагомих на те підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив учора під час робочої наради з керівним складом вінницької міліції.

«Звертаюся до всіх начальників райвідділів – обмежте кількість перевірок бізнесу, якщо немає серйозних сигналів… В цих складних умовах, коли він (бізнес) виживає і дає роботу іншим, не треба його утискати нізащо», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.