Чернігівський онкодиспансер отримав комп'ютерний томограф

Для Чернігівського обласного онкодиспансеру за кошти державного бюджету придбано комп`ютерний томограф вартістю близько 5 млн. грн.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН завідувач рентгенологічного відділення онкодиспансеру Наталія ЗАХАРЧЕНКО.

За її словами, раніше доводилося використовувати томографи інших лікарень Чернігова, а зараз відділення має свій апарат і кваліфікованих фахівців. Для роботи на комп`ютерному томографі двоє лікарів рентгенологічного відділення пройшли навчання у Києві.

Як повідомили у прес-службі облдержадміністрації, голова ОДА Володимир ХОМЕНКО, який відвідав онкодиспансер, назвав придбання комп’ютерного томографа вдалим прикладом спільної роботи Міністерства охорони здоров’я України та обласної влади. Апарат придбано за кошти державного бюджету за сприяння МОЗ, а ремонт і реконструкцію приміщень диспансеру виконано за рахунок обласного бюджету.