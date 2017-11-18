В Одесі поліція заявляє про понад 20 травмованих правоохоронців у сутичках із активістами

В Одесі поліція заявляє про понад 20 травмованих правоохоронців, які постраждали внаслідок сутичок у Міському саду з активістами, які протестували проти забудови території Літнього театру і вирубки у зв'язку з цим більш як 100 дерев.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, під час акції громадян «Літній театр наш», що проходила сьогодні в Міському саду, було травмовано понад 20 поліцейських.

«По медичну допомогу правоохоронці звернулися з діагнозами: черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематоми, удари, хімічні опіки шкіри і верхніх дихальних шляхів, а також кон'юнктивіти хімічного походження», - зазначили у главку.

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У відділі зазначили, що мирна акція через неправомірні дії деяких громадян переросла в хуліганські дії. Однак протиправні дії громадян правоохоронцями було припинено, ситуація була контрольована, тому масових заворушень не допущено. У поліції стверджують, що серед цивільних постраждалих немає і звернень про неправомірні дії правоохоронців не зафіксовано.

Відомості про зазначені події внесено до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одеси відбулися сутички між правоохоронцями та активістами, які протестують у Міському саду, постраждав начальник регіонального главку поліції. Раніше в поліції заявили про те, що під час сутичок загалом постраждали 10 правоохоронців