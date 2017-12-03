Вакарчук дав камерний концерт у стінах Стенфордського університету (відео)

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав невеликий концерт у стінах Стенфордського університету в Каліфорнії. Співак перебуває у Стенфорді разом із трьома іншими учасниками стипендіальної програми для нових українських лідерів (Ukrainian Emerging Leaders Program). Вакарчук також є одним зі спонсорів програми, якій і був присвячений захід, повідомляє Голос Америки.

Вакарчук виконав частину власних україномовних пісень, а також деякі народні, і доповнив виступ відомими джазовими композиціями англійською мовою. Йому акомпанував піаніст Фіма Чупахін.

У рамках програми при Центрі демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету (CDDRL) українці отримали унікальну можливість провести академічний рік у Стенфордському університеті, поглиблюючи знання та працюючи над власними проектами з демократизації України. Перед концертом відбулася дискусія, яку модерував керівник CDDRL Френсіс Фукуяма, та у якій взяв участь, серед інших, Майкл Макфол, колишній посол США у Росії.

Раніше Вакарчук у своєму Twitter розповів, що записав кілька нових пісень у Каліфорнії. Він опублікувіав фото із домашньої студії свого приятеля та подякував тому за "українську гостинність".

Як повідомляв УНІАН, тим часом в Україні оцінюють Вакарчука у якості кандидата у президенти. За даними соціологів, він міг би посісти третє місце, поступившись Петру Порошенко та Юлії Тимошенко. За словами експертів, це свідчить про прагнення українців оновити владу. При цьому Вакарчук ніколи не заявляв про свої президентські амбіції.