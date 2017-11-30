Вакарчука в президенти: експерти припустили, яким главою держави міг би стати лідер ОЕ

В кінці листопада група вітчизняних соціологів з компаній СОЦІС, КМІС, Рейтинг і Центру Разумкова оприлюднила результати опитування політичних настроїв українців. Виявилося, що, якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук увійшов би в топ-3 кандидатів, лише трохи поступившись лідерам — президенту Петру Порошенко (№ 1) і лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко (№ 2). Про це йдеться у матеріалі журналу "Новое время".

Рейтинг глави держави — серед тих респондентів, хто піде на вибори,— склав 16,1 %. Аналогічний показник Тимошенко — на 2 % менше. Відняти ще стільки ж — і вийде частка тих, хто підтримав би фронтмена Е. Несподіваний і потужний спурт Вакарчука вразив експертів та аналітиків: вперше в серйозному рейтингу він опинився на призовому місці.

Як вважає політолог Петро Олещук, результат лідера ОЕ вказує на фундаментальну річ: серед українців з'явився потужний запит на нові обличчя в політиці. Близько 20 % виборців в країні, пояснює ще один литолог Володимир Фесенко, поки не визначилися, за кого з кандидатів у президенти голосувати у травні 2019 року.

"Але вони точно не хочуть підтримувати Порошенка, Тимошенко чи інших рейтингових політиків. Ці 20 % хочуть більше свіжих і проєвропейських кандидатів", - наголошується в статті.

Сам "кандидат" ніколи не заявляв про свої президентські амбіції. І тому багато експертів, у тому числі і Олещук, бачать в діях соціологів свідому маніпуляцію. Фесенко впевнено говорить про те, що Вакарчука в опитувальник включила компанія СОЦІС, близька до екс-голови фракції БПП Ігоря Гриніва.

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Це підтвердили НВ і представники КМІС, компанії-"співавтора" опитування. Відразу кілька опитаних НВ аналітиків вважають: додавши лідера Е в якості кандидата в опитування, представники пропрезидентської партії намагаються "збити" рейтинг реальних претендентів — Тимошенко і деяких умовно "свіжих" осіб типу львівського мера Андрія Садового або Анатолія Гриценка.

Подібні маніпуляції — погана ідея, розмірковує Фесенко. Бо якщо раніше виборці і політики вбачали у ньому технічного кандидата, то завдяки вийшов опитуванню лідер ОЕ "легалізувався". Причому відразу в якості одного з лідерів.

“Можливо, Вакарчук ще сам для себе не вирішив, чи піде він на вибори. Але прихована боротьба за нього вже йде", — резюмує з цього приводу Фесенко. Сам "бронзовий призер" формально дистанціюється від всіх спроб прив'язати його до великої української політики.

Головред сайту "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов констатує: реакція соцмереж на новину про те, що лідер ОЕ потрапив у топ-3 кандидатів у президенти, довела: прихильники інших претендентів всерйоз побоюються такого конкурента. Та й політтехнологи тепер цілком серйозно ставляться до високих шансів Вакарчука увійти у велику політику, розповідає Фесенко. І справа навіть не в особистості самого "кандидата".

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Андрій Биченко, директор соціологічної служби Центру Разумкова, каже: третє місце Вакарчука у президентському рейтингу — це позначення позиції виборців, налаштованих на оновлення влади. При цьому навіть серед нових облич українці все ж таки хочуть бачити не зовсім вже профана в політиці. Вакарчук як раз не профан: у часи президентства Віктора Ющенка був депутатом, але добровільно склав мандат. А в останні роки він час від часу висловлювався на суспільно - політичні теми.

Експерти поки неохоче говорять про те, яким президентом може бути Вакарчук. Багато з них налаштовані скептично. “Позиція у нього абстрактно-нейтральна. Він завжди виступає в стилі "за все хороше і проти всього поганого", — говорить Олещук.

"Йому потрібно моральність демонструвати, що він інший і принципово відрізняється від усіх цих політиків", — вважає Фесенко. Втім, одних лише моральності і чесності для президента не вистачить. Будь-якому новому главі держави доведеться зіткнутися з величезним опором з боку різних політичних і бізнес-груп. І в такій ситуації політику потрібна команда.

Тому ще на етапі виборів Вакарчуку, на думку Фесенка, варто показати виборцям: його підтримує широка коаліція громадських організацій та партій. А ще лідеру Е необхідні в команді люди, компетентні у сферах оборони і зовнішньої політики.

Олег Рибачук, лідер громадської організації Центр. UA, і колишній глава секретаріату президента Ющенко вважає, що лідер ОЕ не готовий вийти із зони комфорту і потрапити в абсолютно інше і вороже середовище. "Я боюся, що це [обрання Вакарчука президентом] ризик великого розчарування з найкращими намірами", — вважає Рибачук.

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Втім, Андрій Длігач, співзасновник громадянської платформи Нова країна, впевнений, що прихід Вакарчука на Банкову стане позитивом. Він вважає, що Вакарчук-президент стане дотримуватися прозахідного курсу в зовнішній політиці, а в економіці при ньому буде відбуватися "зважений ліберальний рух". Недолік же компетенцій у питаннях держуправління лідер ОЕ компенсує іншими якостями.

Фесенко вважає, що Вакарчук може стати слабким президентом. “Найбільший ризик — це те, що Вакарчук може виявитися слабким президентом, ще більш слабким, ніж Ющенко. І тоді все буде залежати від того, хто прем'єр", — вважає експерт.

У будь-якому випадку передвиборні перспективи співака непогані. Варто йому лише визначити свої політичні інтереси, і охочих поставити на нього виявиться безліч. Фесенко впевнений, що у лідера ОЕ як мінімум будуть чудові шанси провести до парламенту власну політичну силу.

У прес-службі музиканта повідомили, що він не буде давати коментарів з приводу своїх політичних амбіцій до повернення з Америки.

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