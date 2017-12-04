На сьогодні протестні настрої серед українців не є критичними – опитування

На сьогодні протестні настрої серед населення України не є критичними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Андрій Сухарина за результатами опитування, проведеного фондом спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 23 жовтня по 5 листопада 2017 року.

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"Щодо протестних настроїв, то наразі вони не є аж такими критичними. Незважаючи на те, що населення низько оцінює прогрес реформ, все ж таки протестні настрої спостерігаються недостатньо високі. Лише 25% передбачають, що можуть відбуватися в їхніх населених пунктах мітинги чи демонстрації. З них лише 6% впевнені, що вони дуже ймовірні", - зазначив Сухарина.

Дослідження провели Фонд "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 23 жовтня по 5 листопада 2017 року. Було опитано 1614 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донбасу. Теоретична похибка вибірки - не більше 2,6%.