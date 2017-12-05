Прибуття головної новорічної ялинки до Києва затримується

Тягач з головною новорічною ялинкою поки не дістався кінцевого пункту призначення в Києві - Софійської площі. Про це повідомляє організатор новорічних заходів у Києві Folk Ukrainе у Facebook.

«У зв'язку із завантаженням доріг, приїзд ялинки затримується. Також ми чекаємо на дозвіл від поліції, щоб безперешкодно потрапити на вулиці Києва. Робимо все можливе, щоб чим швидше приїхати до вас», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожЗелена красуня прямує до Києва: головна новорічна ялинка країни "застрягла" на Львівщині

Зранку Folk Ukrainе повідомляв, що ялинку привезуть на Софійську площу о 12.30.

Як повідомляв УНІАН, близько 12.00 Центр організації та безпеки дорожнього руху КП «Київдорсервіс» на сторінці у Facebook повідомив, машина з ялинкою побувала з технічною зупинкою на майданчику ваговимірювального комплексу на в’їзді до Києва і рушила у центр столиці.

Ще раніше планувалось, що головну новорічну ялинку України привезуть до Києва з Івано-Франківщини ввечері 4 грудня, але через складні погодні умови та габарити дерева транспортування ялинки відбувалось повільніше, ніж прогнозували.

Головну новорічну ялинку країни зрубали 2 грудня поблизу міста Богородчани Івано-Франківської області. Її висота становить 28,5 метра, діаметр крони досягає 7 метрів. Головній новорічній ялинці понад 90 років. Вона вже не росла і підлягала плановій рубці.

Читайте такожВ Івано-Франківській області зрубали 90-річну головну ялинку України (фото)

Ялинку везуть до столиці на тягачі КрАЗ. Через великий розмір дерева поліцейські поставили вимогу, щоб ялинку перевозили тільки у світлий час доби.

Перші новорічні локації у рамках культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії», організатором якого є Folk Ukraine, відкриються 16 грудня і працюватимуть до 14 січня 2018 року на Софійській та Михайлівській площах, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вул. Алли Тарасової).