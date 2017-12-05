Кращі коуби з Саакашвілі на даху: реакція користувачів соцмереж

18:06, 05 грудня 2017
Суспільство
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За сьогоднішніми пригодами Міхеїла Саакшвілі стежила вся країна.

Михеїл Саакашвілі на даху будинку / фото УНІАН

Найбільший інтерес викликала погроза політика стрибнути з даху будівлі. Користувачам соцмереж здалося, що Саакашвілі разом із силовиками виконували на даху будівлі щось схоже на ритуальний танець. Інші побачили у його ймовірному стрибкові аналогію зі стрибком Шерлока в однойменному серіалі. А дехто порівняв бурхливе і насичене подіями життя Саакашвілі із багатосерійним серіалом "Санта Барбара".

УНІАН зібрав найпопулярніші реакції користувачів соцмереж з цього приводу, зроблені в сервісі Coub.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 5 грудня 2017 року в квартиру по вулиці Костьольній у Києві, де проживає екс-глава Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі, з обшуками прийшли представники ГПУ і СБУ. Саакашвілі при цьому виліз на дах будівлі і погрожував стрибнути, проте врешті-решт там його затримали правоохоронці і посадили в машину.

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Теги: #затримання Саакашвілі#Саакашвілі на даху#звільнення Саакашвілі