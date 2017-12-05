У Житомирі відзначили волонтерів, які допомагають військовим в АТО (фото)

Сьогодні у Житомирі відзначили волонтерів, які допомагають військовим та населенню на сході України, де триває антитерористична операція. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Читайте такожНе забути на війні: У Верховній Раді проходить виставка світлин родин полонених бійців (фото)Як зазначається у повідомленні, цей захід провели до Мжнародного дня волонтера, який щороку відзначають 5 грудня.

Привітали волонтерів голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич та голова обласної ради Володимир Ширма.

«Дуже символічним є те, що Міжнародний день волонтера ми відзначаємо перед Днем Збройних сил України. Ви з перших днів війни на сході є і залишаєтеся надійною підтримкою наших воїнів. Дякую кожному із вас і потужному волонтерському рухові за підтримку бійців АТО, за допомогу демобілізованим, родинам загиблих, діткам бійців, одиноким людям, людям похилого віку і всім, хто потребує допомоги. Такий волонтерський рух працює на єдність нації. Він показує, якими повинні бути справжні патріоти нашої держави. Ви за роки діяльності не втратили активності, віри і порядності. Спасибі вам за це», – зазначив Гундич.

Волонтери отримали відзнаки президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції», подяки та квіти, а також поспілкувалися за кавою з керівництвом області.