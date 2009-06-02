Митники викрили контрабандний канал ввезення в Україну автомобілів

Чопські митники викрили міжнародне злочинне угруповання, що ввозило в Україну викрадені іномарки.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Чопської митниці.

Як зазначається у повідомленні, минулого тижня на митному посту «Тиса» Чопської митниці було затримано легковий автомобіль Volvo, який мешканець Угорщини намагався ввезти на територію нашої держави за підробленими документами. Під час проведення митного контролю автомобіля, що рухався «зеленим коридором», митники встановили, що громадянин, який ним керує, за кілька минулих місяців ввіз в Україну ще 6 автомобілів: 2 Suzuki Vitara, 2 КІА Sportage, Peugeot та Chrysler 2007-2008 років випуску. Ці автомобілі були заявлені у документах як «тимчасово ввезені», однак територію нашої держави у визначений законодавством термін не залишили.

За цим фактом одразу розпочалося розслідування, стверджують на Чопській митниці. У ході провадження в справі вдалося з’ясувати, що всі ці автомобілі мешканець Угорської Республіки завозив на територію України за грошову винагороду і після перетину кордону передавав разом з документами іншим особам.

Також з’ясовано, що три з сімох ввезених автомобілів перебувають у розшуку як викрадені на території Угорщини. У прес-службі Чопської митниці також уточнили, що, згідно з експертною оцінкою, загальна вартість усіх завезених автомобілів становить 962 тис. грн.

За фактом контрабанди автомобілів митниця порушила кримінальну справу.