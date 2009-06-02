Вибухи в Мелітополі кваліфіковані як "замах на вбивство"

Вибухи в приміщенні відділення "Ощадбанку" в Мелітополі кваліфіковані правоохоронцями як "замах на вбивство".

Як повідомив УНІАН заступник прокурора Запорізької області Євген ПРОЦЕНКО, "Кримінальну справу порушено за ст. 15 і ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - "замах на навмисне вбивство двох і більше осіб".

Дана стаття КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Кримінальну справу порушено за фактом скоєння злочину: причетних до його скоєння поки встановити не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Мелітополі, на проспекті 50 років Перемоги, 36/1, у приміщенні відділення «Ощадбанку», на першому поверсі дев`ятиповерхового житлового будинку сталися, за даними МНС, два вибухи.

Внаслідок вибухів постраждали 25 людей. Двоє постраждалих - діти. Стан здоров`я шістьох постраждалих кваліфікується медиками як "тяжкий".

Причиною вибуху, за попередніми даними, став вибуховий пристрій.