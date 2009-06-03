Єхануров прийняв на озброєння новий український танк «Оплот»

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ 28 травня підписав наказ про прийняття на озброєння Збройних сил України нового українського танка «Оплот».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів України.

«Це дуже серйозна подія. Минулого разу новий танк приймав міністр оборони Олександр КУЗЬМУК у грудні 2004 року», - сказав він.

Міністр зазначив, що танк «Оплот» є унікальною розробкою Харківського заводу ім. Малишева і конструкторського бюро Морозова.

За його словами, уперше в історії танкобудування вдалося використати V-видний двигун і розташувати його в горизонтальному положенні.

«Таке положення двигуна дозволяє зменшити висоту танка», - пояснив міністр.

Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що зараз на озброєння армії вже надійшли два таких танки. Проте він не став уточнювати вартість цієї бойової техніки.

«Один «Оплот» коштуватиме 55 копійок на кожного українця – від маленького до дорослого», - повідомив глава оборонного відомства.